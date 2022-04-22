Ленинский район с центром Челябинска свяжет новая трамвайная линия

Она будет построена отдельно от метротрама

По мосту между железнодорожным вокзалом Челябинска и Ленинским районом планируют пустить новую трамвайную линию. Рельсы хотят проложить по существующему мосту «Челябинск — Главный». Радостную для жителей Ленинского района новость рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров на бизнес-форуме «Будущее города».

Новая ветка значительно упростит жизнь челябинцев. Она будет соединять ныне существующую конечную остановку на железнодорожном вокзале с деловым центром «Аврора». Сейчас из Ленинского района в центр по рельсам можно добраться только через единственный участок на Копейском шоссе.

Александр Егоров рассказал, что скоро будут объявлены торги на разработку технико-экономического обоснования для новой линии. Челябинская область параллельно получила одобрение первой заявки по инфраструктурному бюджетному кредиту на возведение этой ветки. Проект будет реализован отдельно от метротрама.

«Мы понимаем источники финансирования, понимаем, сколько это будет стоить. Процесс максимально запущен», — отметил замминистра.

Работа ведется совместно с РЖД. Соседство с вокзалом и главным узлом южноуральской железной дороги предполагает выполнение огромного количества технических требований, условий и согласований. По словам Александра Егорова, реализовать проект планируют за два года.