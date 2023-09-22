В Челябинске столбики вдоль трамвайных путей заменят на бордюры

Сейчас доля обособления рельсов превышает 94%

В Челябинске в 2023 году будут завершены основные работы по обособлению трамвайных путей бордюрным камнем. В ближайшие три года работы будут продолжаться точечно, в том числе там, где вдоль путей раньше ставили столбики. Их будут менять на бордюрный камень. Об этом сегодня, 22 сентября, корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Замглавы Миндортранса уточнил, что в текущем году обособлялись последние крупные участки общей протяженностью 4 километра. Самые значительные работы проводились на проспекте Победы: от улицы Каслинской до Свердловского проспекта и от Российской до Горького.

«Сейчас процент обособления трамвайных путей в Челябинске составляет более 94%. Это довольно-таки много. Но нам нужно довести этот показатель до 97—98%. Тогда трамвай будет чувствовать себя комфортно на улицах, и движение будет стабилизировано», — отметил Егоров.

Он отметил, что обособление столбиками, которое практиковалось в прошлые годы, было временной мерой для того, чтобы предотвратить выезд машин на рельсы.

«Когда трамвай движется по необособленному участку, водитель бессознательно снижает скорость. Для повышения скорости трамвая и снижения количества ДТП нам нужно было быстро обособить пути. Поэтому и появились эти столбики. Для эстетики и долговечности мы будем устанавливать вместо них бордюрные камни», — пояснил замминистра.

После завершения этой работы в Челябинске останется всего четыре участка, обособленных только разметкой и знаками. Это улица Цвиллинга на участке от площади Революции до Труда, Копейское шоссе на стыке с улицей Рождественского, улица Карла Маркса и улица Труда от Цвиллинга до Российской. Следить за тем, чтобы на этих отрезках машины не мешали трамваям, планируют с помощью видеокамер. Еще один участок, где нет физического обособления, находится на улице Российской между проспектом Победы до ЧГРЭС, но Александр Егоров назвал его некритичным.