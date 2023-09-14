В Челябинске до конца года модернизируют 24 трамвайные платформы

Остановки оформляют в едином стиле

В Челябинске продолжается модернизация посадочных платформ на трамвайных остановках. Всего до конца 2023 года дорожники отремонтируют 24 таких объекта. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в своем телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

По словам замминистра, в Челябинске состоялся совместный со специалистами городского комитета дорожного хозяйства осмотр строящихся платформ. Площадки поднимают над путями для более удобной посадки пассажиров, вымащивают камнем и огораживают от проезжей части прозрачными заборами.

«Указали подрядчику на замечания, наметили планы на будущее для комплексной доработки инфраструктуры», — отметил Егоров по итогам объезда.

Напомним, что в этом году по проекту «Дорожный рывок» в Челябинске планируют обустроить 50 автобусных остановок и трамвайных платформ. Ранее сообщалось, что работы будут завершены до 20 августа. После модернизации ширина платформ будет достигать шести метров, пассажиров от осадков и солнца защитит большой навес. Платформы оборудуют деревянными лавками и удобствами для маломобильных граждан.