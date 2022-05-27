На проект новой трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска потратят 14 млн рублей

Документацию разработает автор концепции расширения улицы Худякова

Челябинский дорожно-транспортный проектный институт разработает обоснование инвестиций в строительство трамвайной линии от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина в Ленинском районе. Эта организация победила в аукционе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В торгах участвовали три компании. Проектный институт снизил стоимость работ с 15,5 млн рублей до 14 млн, сказано на портале госзакупок. Средства направят из регионального бюджета.

«Целью подготовки обоснования инвестиций является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения объекта, основные архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по его созданию, а также предельную стоимость объекта», — говорится в конкурсной документации.

Обоснование инвестиций необходимо подготовить к осени этого года. Нужно будет провести транспортно-градостроительные и экономические изыскания, обследования транспортных потоков, составить картограмму интенсивности движения. Кроме того, проектные решения необходимо увязать с метротрамваем. Миндортранс хочет получить градостроительную документацию, включающую проект планировки и межевания территории. Автор технико-экономического обоснования будет в течение трех лет консультировать Миндортранс по вопросам реализации проекта.





Челябинский дорожно-транспортный проектный институт (ООО «Челябинскдортранспроект») в этом году разработал проект расширения улицы Худякова. Руководителем организации является Виталий Передерий, также — гендиректор хозпартнерства «Конгресс-холл». Ранее институт занимался надзором дорожных работ, корректировал и разрабатывал документацию для строительства и ремонта дорог и мостов. В 2021 году организация понесла убыток в 1,2 млн рублей. «Челябинскдортранспроект» входит в Союз проектных организаций Южного Урала.

Максимальная стоимость создания новой ветки трамвая не может превышать 2,7 млрд рублей. В рамках строительства предусмотрена реконструкция развязки на пересечении улиц Доватора и Дзержинского с улицами Степана Разина и Железнодорожной, железнодорожными путями станции «Челябинск-Главный» и автодороги Меридиан.

«В рамках проекта предполагается не только построить трамвайные пути, обеспечив прямой скоростной транспортной связью район с центром города, но и провести реконструкцию проблемного путепровода. Также планируется расширение путепровода на габарит трамвайной линии для сохранения существующей пропускной способности узла. При реконструкции путепровода в рамках продления трамвая планируется также значительно улучшить пешеходную связность», — сообщил в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Интересным направлением Александр Егоров назвал также соединение трамвайной веткой железнодорожного вокзала с улицей Блюхера по улицам Овчинникова и Курчатова. Но это дальнесрочная перспектива.