Строительство новой трамвайной ветки в Челябинске будет стоить 2,7 млрд рублей

Линию хотят продлить от железнодорожного вокзала в Ленинский район

К осени этого года в Челябинске подготовят обоснование инвестиций в строительство трамвайной линии от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина в Ленинском районе. Аукцион по поиску подрядчика объявило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Начальная цена контракта составляет 15,5 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Средства направят из областного бюджета.

«Целью подготовки обоснования инвестиций является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения объекта, основные архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по его созданию, а также предельную стоимость объекта», — говорится в конкурсной документации.

Подрядчика выберут 27 мая. Подготовка обоснования займет 120 дней. Нужно будет провести транспортно-градостроительные и экономические изыскания, обследования транспортных потоков, составить картограмму интенсивности движения. Кроме того, проектные решения необходимо увязать с метротрамваем. Миндортранс хочет получить градостроительную документацию, включающую проект планировки и межевания территории. Автор технико-экономического обоснования будет в течение трех лет консультировать Миндортранс по вопросам реализации проекта.







Максимальная стоимость создания новой ветки трамвая не может превышать 2,7 млрд рублей. В рамках строительства предусмотрена реконструкция развязки на пересечении улиц Доватора и Дзержинского с улицами Степана Разина и Железнодорожной, железнодорожными путями станции «Челябинск-Главный» и автодороги Меридиан.

«В рамках проекта предполагается не только построить трамвайные пути, обеспечив прямой скоростной транспортной связью район с центром города, но и провести реконструкцию проблемного путепровода. Также планируется расширение путепровода на габарит трамвайной линии для сохранения существующей пропускной способности узла. При реконструкции путепровода в рамках продления трамвая планируется также значительно улучшить пешеходную связность», — сообщил в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Интересным направлением Александр Егоров назвал также соединение трамвайной веткой железнодорожного вокзала с улицей Блюхера по улицам Овчинникова и Курчатова. Но это дальнесрочная перспектива.