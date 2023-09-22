Челябинск получит 11 новых трамваев за 814 млн рублей

Торги на поставку транспорта выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод

В Челябинске определили поставщика 11 новых низкопольных трамваев. Победителем торгов стоимостью 814 млн рублей стал Усть-Катавский вагоностроительный завод. Предприятие уже прислало в город около сотни вагонов различных моделей по контрактам с региональным Миндортрансом. Информация опубликована на портале госзакупок.

Новые трамваи будут 2023 года выпуска. Транспортные средства должны быть оснащены кондиционерами, видеокамерами, зарядными устройствами для гаджетов. В салоне будет бесплатный Wi-Fi.

Согласно документации, исполнителю контракта необходимо поставить в Челябинск 7 трамвайных вагонов до ноября 2023 года, еще 4 вагона — до июня 2024 года.

Напомним, ранее Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») сообщил о завершении поставки 41 низкопольного трамвая в Челябинск в рамках заключенного в марте 2023 года контракта с Миндортрансом Челябинской области. В текущем году УКВЗ передаст Челябинску еще 33 трамвая этой модели.

Также в Челябинске объявлен аукцион на проектирование новой трамвайной линии, которая напрямую соединит Ленинский район с центром города. Начальная цена контракта составляет 197 млн рублей.