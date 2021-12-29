Проект челябинского метротрама пройдет госэкспертизу к маю 2022 года

Сейчас ведется работа по обоснованию инвестиций будущего объекта

Проект челябинского метротрама, который должны запустить в 2025 году, продолжает проходить технико-экономическое обоснование. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ИА «Первое областное» уточнили, что госэкспертизу проект метротрама должен пройти к маю 2022 года, после чего регион сможет приступать к реализации следующих шагов по этому объекту.

«Первый и, наверное, самый важный этап этой большой работы — создание обоснования инвестиций объекта, которое сейчас полным ходом ведется, и проведение технологического и ценового аудита в Главгосэкспертизе Российской Федерации. Задача — получить положительное заключение в мае 2022 года», — ответили ИА «Первое областное» в министерстве.

Для выполнения этой задачи Челябинской областью был определен заказчик обоснования инвестиций — хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Также выбран подрядчик по разработке данного документа — это ведущий профильный институт страны «Моспроект-3».

Презентация метротрамвая состоялась во второй половине мая этого года. Ее лично проводил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Запустить новый вид транспорта планируется в 2024 году. В начале июля глава региона представил проект метротрама на Московском урбанистическом форуме, который проходил в онлайн-формате. Алексей Текслер отметил, что «метро в Челябинске строится с 1980 года и это „незакрытый гештальт“ для многих челябинцев».

Генеральный директор «Моспроекта-3» Анна Меркулова на том же мероприятии перечислила плюсы проекта. В частности, она заявила, что «метротрамвай — это уникальное сочетание общественного транспорта, есть высокая провозная способность, при этом такой транспорт может быть легким, современным, привлекательным с экономической точки зрения для регионов и агломераций». Проект метротрамвая поддерживают на федеральном уровне: одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



Сеть построят с использованием бюджетного кредита в сумме более 11,5 млрд рублей. Запустить новый вид транспорта планируется в 2025 году.



Справка:

АО Институт АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна „Моспроект-3“» был создан в 1961 году. Тогда он назывался «Институт по проектированию внешнего благоустройства и озеленения Москвы». Компания занималась благоустройством Кремля и Красной площади, Дома правительства, Дома приемов МИД, нескольких парков. Сейчас «Моспроект-3» является дочерней организацией АО «Мосинжпроект», которое относится к департаменту городского имущества Москвы. Компания занимается разработкой проектов жилых комплексов и административных зданий, линий метро и направлений многополосной скоростной магистрали. Кроме того, «Моспроект-3» выполняет проектирование социальных, спортивных и культовых объектов.



В Челябинской области также ожидаются запуски новых мостов, открытие спортивного города и мультифункционального парка, расширение автодорог, создание межуниверситетского кампуса и метротрамвая. Информационное агентство «Первое областное» составило подборку проектов, которые будут реализованы в 2022 году и через несколько лет.

