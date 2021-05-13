Комиссия по региональному развитию Правительства России поддержала проект Челябинской области по обновлению системы общественного транспорта Челябинска. Речь идет об использовании нового механизма инфраструктурных облигаций для решения проблемы с недостроенным метро. Средства также пойдут на закупку трамваев и троллейбусов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Кроме того, комиссия одобрила проекты Нижегородской, Курской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые тоже претендуют на получение инфраструктурных кредитов.
«Челябинск: завершение строительства метро с интеграцией в трамвайную сеть, обновление троллейбусов, трамваев и обновление инфраструктуры для их функционирования», — написал Марат Хуснуллин.
Вице-премьер добавил, что Правительство РФ будет продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином.
Напомним, Челябинская область попала в список регионов-пилотов, которые опробуют в этом году механизм инфраструктурных кредитов. Решение вошло в список поручений по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Согласно документу, до конца 2023 года четырем субъектам выделят не менее 500 млрд рублей в качестве инфраструктурных кредитов. Финансирование будет предоставляться на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых. Средства можно будет направить на строительство объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, инвестиции в общественный транспорт.
Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что проект челябинского метрополитена нужно развивать. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркивал, что власти пересмотрели проект метро и определили основные проектные решения. Объект будет вписан в новую транспортную схему.