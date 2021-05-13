Правительство РФ одобрило механизм финансирования челябинского метро

Кабмин поддержит выпуск инфраструктурных облигаций для обновления транспортной системы областной столицы

Комиссия по региональному развитию Правительства России поддержала проект Челябинской области по обновлению системы общественного транспорта Челябинска. Речь идет об использовании нового механизма инфраструктурных облигаций для решения проблемы с недостроенным метро. Средства также пойдут на закупку трамваев и троллейбусов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, комиссия одобрила проекты Нижегородской, Курской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые тоже претендуют на получение инфраструктурных кредитов.

«Челябинск: завершение строительства метро с интеграцией в трамвайную сеть, обновление троллейбусов, трамваев и обновление инфраструктуры для их функционирования», — написал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что Правительство РФ будет продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином.

Напомним, Челябинская область попала в список регионов-пилотов, которые опробуют в этом году механизм инфраструктурных кредитов. Решение вошло в список поручений по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Согласно документу, до конца 2023 года четырем субъектам выделят не менее 500 млрд рублей в качестве инфраструктурных кредитов. Финансирование будет предоставляться на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых. Средства можно будет направить на строительство объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, инвестиции в общественный транспорт.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что проект челябинского метрополитена нужно развивать. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркивал, что власти пересмотрели проект метро и определили основные проектные решения. Объект будет вписан в новую транспортную схему.