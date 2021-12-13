У дворца спорта «Юность» в Челябинске появятся игровая площадка и велодорожка

Территорию закрытого автовокзала обновят в 2022 году

Администрация Центрального района Челябинска объявила аукцион на благоустройство территории возле дворца спорта «Юность» — на месте бывшего автовокзала. Начальная цена составляет 27,9 млн рублей. Согласно сайту госзакупок, заявки принимают до 17 декабря, торги проведут 20 декабря.

Техзаданием предусмотрены демонтажные и земляные работы, реконструкция колодца и ливневой канализации, обустройство проездов, монтаж террасной доски и тротуарной плитки разных форматов. Кроме того, планируется создание велодорожки и детской игровой площадки с безопасным покрытием. Также подрядчику нужно будет нанести дорожную разметку. Срок завершения работ — 20 августа 2022 года. Гарантийный срок, в течение которого подрядчик будет исправлять все недочеты, составляет три года.





Напомним, что автовокзал у дворца спорта «Юность» прекратил работу в мае этого года. Рейсы междугородних и пригородных автобусов распределили между другими вокзалами, а сотрудников перевели в пригородные кассы у «Синегорья». За проект благоустройства территории у дворца спорта проголосовали челябинцы в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы». Кроме обновления асфальта и монтажа тротуарной плитки, предусмотрено озеленение участка.

Также возле «Юности» планируется установить первую в Челябинске боул-чашу — стационарную бетонную фигуру для скейтбординга и BMX, теннисные столы и воркаут-площадку.