Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске за 9 млн рублей высадят деревья и кустарники

Озеленение проведут в 2022 году

Администрация Центрального района Челябинска объявила аукцион на озеленение территории возле дворца спорта «Юность» — на месте бывшего автовокзала. Начальная цена составляет 9,4 млн рублей. Заявки принимают до 10 декабря, а сами торги проведут 13 декабря, сказано на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно провести благоустройство до 1 октября 2022 года. На территории, где еще недавно ездили автобусы и стояли киоски, появятся 5 тыс. кв. м газона, 153 дерева и почти 3 тыс. кустарников. В списке растений значатся липы, яблони Недзвецкого, остролистные клены, березы, сирень, кизильник, барбарис Тунберга, можжевельник казацкий и белый дерен.





В обязанности подрядчика включен и уход за посадками. Нужно будет косить газон, убирать сорняки, поливать, укрывать на зиму. Если растения погибнут в течение трех лет, то компания должна будет их заменить.

Напомним, что автовокзал у дворца спорта «Юность» прекратил работу в мае этого года. Рейсы междугородних и пригородных автобусов распределили между другими вокзалами, а сотрудников перевели в пригородные кассы у «Синегорья». За проект благоустройства территории у ДС проголосовали челябинцы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме озеленения предусмотрено обновление асфальта и монтаж тротуарной плитки.