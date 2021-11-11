На территории автовокзала «Юность» откроется центр единоборств

Открытие планируется в начале декабря

«На первом этаже, где находился сам автовокзал, мы откроем большой центр единоборств. Занятия здесь будут проводиться по популярным среди детей и подростков тхэквондо, карате, кикбоксингу, тайскому боксу, рукопашному бою. Планируемое количество занимающихся спортсменов — 250—300 человек в день»,

— рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.