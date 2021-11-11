Сегодня, 11 ноября, глава Челябинска Наталья Котова рассказала на своей странице в «Инстаграме», как проходит ремонт площадей бывшего автовокзала в «Юности». В помещениях дворца спорта «Юность», которые в последние годы занимал автовокзал, планируется открыть новый центр единоборств в начале декабря.
«На первом этаже, где находился сам автовокзал, мы откроем большой центр единоборств. Занятия здесь будут проводиться по популярным среди детей и подростков тхэквондо, карате, кикбоксингу, тайскому боксу, рукопашному бою. Планируемое количество занимающихся спортсменов — 250—300 человек в день», — рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.
На втором этаже будет зал для фитнес-аэробики. Там будут заниматься спортсмены, которым сейчас приходится тренироваться в подвальных помещениях. Также на обоих этажах предусмотрены удобные вестибюли, гардеробы, раздевалки, туалеты и душевые.
Напомним, что автовокзал убрали из дворца спорта «Юность» в мае этого года. Сейчас в «Юности» работает самый большой в регионе пункт вакцинации от коронавируса, привиться там можно с 10:00 до 20:00 ежедневно.
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