Суд поддержал требование Генпрокуратуры РФ по передаче акций ЧЭМК государству

Комбинат вынесут за пределы Челябинска

Сегодня, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к АО «Компания „Эталон“», Юрию и Людмиле Антиповым. В заявлении указывалось о возвращении государству из незаконного владения акций ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

До этого по искам Генпрокуратуры Свердловский арбитраж арестовывал акции этих предприятий и управляющей компании. В заявлении, поданном надзорным ведомством, отмечалось, что в 1990-х годах заводы были незаконно приватизированы, что имеется влияние со стороны резидентов из недружественных стран. Суд проводился в закрытом режиме, потому что во время заседаний могла быть оглашена информация, содержащая государственную тайну.

Напомним, что 16 февраля в Челябинске был президент РФ Владимир Путин. Во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято решение о выносе ЧЭМК из Челябинска.

«Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства Российской Федерации привлечь инвесторов, причем желательно привлечь местных инвесторов», — заявил тогда президент.

1 марта будет закрыто электродное производство. Находящиеся на балансе комбината бассейн «Электрометаллург» и Торговый центр передадут региону.

«Это решение, благодаря которому Челябинск, я не побоюсь этого слова, изменит парадигму своего развития. До этого времени большие заводы только строились в черте города. Челябинский электрометаллургический комбинат — один из первенцев, это самое старое металлургическое производство, которое было открыто еще в 1930 году. Тогда это была окраина города, сейчас это его центральная часть. То есть город постоянно испытывает влияние комбината при любом направлении ветра. Большое влияние выбросы с этого производства оказывают на показатели индекса загрязнения атмосферного воздуха в городе. И в масштабах самого предприятия выбросы электродного производства крайне значительны. И мы закрываем его сейчас как наиболее вредное, плюс с характерным запахом», — отмечал Алексей Текслер.

Все работники электродного производства будут трудоустроены в оставшихся подразделениях ЧЭМК. В случае необходимости им помогут найти работу на других предприятиях, подчеркивал губернатор.

Решение вынести комбинат за пределы города поддержали многие эксперты. Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин назвал заявление историческим. Политолог Евгений Минченко отметил, что «Алексею Текслеру хватило лоббистского потенциала, чтобы пробить это непростое, но нужное для жителей города решение». Депутат Госдумы Олег Голиков считает принятое решение большой победой губернатора, отметив также, что при переносе комбината нужно учесть розу ветров, чтобы не страдали ближайшие поселения. Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов в своем комментарии подчеркнул: приезд Владимира Путина в Челябинск дал серьезный и конкретный результат.

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер отметил, что наряду с рекультивацией свалки вынос ЧЭМК станет еще одним знаковым событием в сфере экологии для Челябинска. Экологи, в свою очередь, назвали перенос комбината судьбоносным, а также неожиданным, но вполне закономерным в свете стратегии экологического развития региона.

Председатель комитета Законодательного собрания региона по экологии и природопользованию Михаил Махов в интервью радио «Business FM Челябинск» рассказал, насколько трудоемким будет процесс выноса ЧЭМК и куда теоретически можно перенести предприятие.