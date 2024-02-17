Олег Гербер: «Перенос ЧЭМК станет знаковым событием в сфере экологии Челябинска»

Председатель Заксобрания Челябинской области — о визите Владимира Путина и судьбе крупнейшего предприятия

Накануне президент России Владимир Путин посетил несколько промышленных предприятий в Челябинске. Итогом визита главы государства стала договоренность с губернатором Алексеем Текслером о переносе ЧЭМК за пределы города. Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что такое решение, наряду с рекультивацией свалки, станет еще одним знаковым событием в сфере экологии для Челябинска.

«Один из самых важных итогов визита президента — судьба ЧЭМК. Предложение губернатора Алексея Текслера о переносе предприятия за черту города нашло полное понимание и поддержку главы государства. Это по-настоящему историческое решение для города-миллионника. Перенос производства, наряду с рекультивацией свалки, станет еще одним знаковым событием в сфере экологии для Челябинска!» — написал он.

Также Олег Гербер напомнил о том, что президент поставил задачи по сохранению рабочих мест на предприятии и поддержал предложения губернатора по значимым для челябинцев объектам — знаменитому Торговому центру и бассейну (их принято решение передать в собственность региональных властей. — Прим. ред.). По словам председателя регионального Заксобрания, приоритетное внимание главы региона будет уделено этим вопросам.

В целом Олег Гербер назвал визит президента в Челябинск подтверждением доверия к южноуральцам и свидетельством позитивной оценки работы Алексея Текслера. Также он подчеркнул, что основу повестки визита Владимира Путина оправданно составила промышленная тематика, поскольку сейчас челябинские предприятия переживают пик роста и развития, а занятость в промышленном секторе области достигла исторического максимума.

Подробнее о решении о переносе ЧЭМК за пределы города читайте в нашем материале.