Экологи назвали перенос ЧЭМК за пределы Челябинска судьбоносным

Едкий запах с производства часто ощущали жители города

Сегодня, 22 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о циклах переноса производств Челябинского электрометаллургического комбината за пределы города. К обсуждению присоединились экологи. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов пояснил, что речь идет о приоритете экологического благополучия горожан. С ним согласен и исполнительный директор челябинской региональной экологической организации «АнтиСмог» Евгений Маленкин. Подробности — в материале информагентства.

Председатель координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области и глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов подробнейшим образом погружен в проблему воздействия ЧЭМК на обстановку в городе.

«Инициатива о переносе ЧЭМК за пределы Челябинска — это логичный элемент природоохранной политики Алексея Текслера, поддержанная президентом России. Отмечу, что в регионе идет последовательная и системная работа по экологизации всей промышленности Южного Урала», — подчеркнул он.

Рашид Исмаилов пояснил, что с введением на Южном Урале экостандарта собственники промпредприятий стали разделять позицию руководства региона по повышению качества жизни жителей Южного Урала. Глава РЭО даже соотносит проводимую в области экологическую политику с экодиктатурой.

«По сути, экостандарт, разработанный по инициативе Алексея Текслера, сформировал институт экологической репутации бизнеса. Промышленники сегодня осознают свою ответственность. Это одно из ключевых условий общей работы по повышению экологического благополучия Южного Урала. Можно констатировать, что в Челябинской области реализуется идеология экодиктатуры. Перенос производства ЧЭМК — это логичный элемент этой идеологии, предусматривающей приоритет экологической безопасности для населения. Мы помним, какой „шлейф“ выбросов распространялся на районы Челябинска от этого предприятия», — разъяснил он.

Исполнительный директор челябинской региональной экологической организации «АнтиСмог» Евгений Маленкин называет решение о переносе предприятия судьбоносным и считает его большой победой в борьбе с выбросами.

«Право на благоприятную окружающую среду прописано в Конституции России. Для челябинцев не секрет, что ЧЭМК — один из главных загрязнителей воздуха, который не стремился инвестировать в модернизацию производства ради выполнения высоких экологических стандартов. Президент встал на защиту жителей Челябинска. Важно, что глава государства и губернатор отдельно отметили необходимость сохранения рабочих мест и передачи всех социальных объектов на баланс государства», — поясняет он.

Напомним, сегодня стало известно, что 1 марта уже закроется самое грязное производство — электродное. Именно от него горожане чувствовали характерный едкий запах и дым. Выбросами накрывало районы города. Рабочих с производства трудоустроят.

«Уверен, что это решение изменит экологическую ситуацию Челябинска в лучшую сторону. Дышать нам точно будет легче», — прокомментировал Евгений Маленкин.

В Челябинской области планомерно реализуется природоохранная политика. Промышленными предприятиями с правительством области подписан ряд соглашений, по ним производственники взяли на себя дополнительные обязательства по модернизации производства и улучшению экологической ситуации в регионе. Практику действия таких соглашений взяли в работу другие регионы. Два города — Челябинск и Магнитогорск — вошли в число 12 городов страны, которые участвуют в проекте «Чистая страна». В конце 2023 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала систему экомониторинга Южного Урала лучшей в стране. Экоситуация улучшается не только в крупных промышленных городах, в области идет масштабная ликвидация свалок ТБО, очистка рек и водоемов от ила, реконструируются очистные сооружения.