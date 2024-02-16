Александр Калинин назвал историческим решение о переносе ЧЭМК за пределы Челябинска

Глава «Опоры России» поддержал решение губернатора и президента

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, который является уроженцем Челябинска, назвал решение властей области перенести ЧЭМК за черту города-миллионника историческим. Об этом Калинин написал сегодня вечером в личном телеграм-канале.

«Лично я, как проживший в Челябинске 40 лет, двумя руками поддерживаю вынос за черту города находящегося в центре миллионного города главного и самого опасного загрязнителя воздуха в моем родном Челябинске. Это историческое решение нашего президента Владимира Путина для жителей города Челябинска», — заявил Калинин.

Напомним, сегодня во время визита Владимира Путина на Южный Урал Алексей Текслер обратился к президенту с просьбой вынести за черту города вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината. Владимир Путин поддержал в этом вопросе главу региона.