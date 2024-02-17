Дмитрий Орлов: «Путин в Челябинске — это серьезный и конкретный результат»

Генеральный директор АПЭК — о визите президента на Южный Урал и принятых решениях

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркнул, что встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и президента России Владимира Путина, состоявшаяся накануне, — это свидетельство того, что реализуемая в регионе политика пользуется поддержкой федерального центра. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Путин в Челябинске — это кредит доверия Текслеру. Встреча президента с губернатором Челябинской области — очевидное свидетельство того, что политика, реализуемая в регионе: промышленная, инфраструктурная, социальная, — пользуется поддержкой федерального центра. А решение Путина о выносе ЧЭМК за пределы городской черты — давно ожидаемая жителями Челябинска мера, способная качественно улучшить экологическую ситуацию. Так что Путин в Челябинске — это еще и серьезный и вполне конкретный результат», — написал он.

Ранее решение Владимира Путина и Алексея Текслера о переносе ЧЭМК за пределы города поддержали глава «Опоры России» Александр Калинин, известный российский политолог Евгений Минченко и депутат Госдумы Олег Голиков.

Напомним, 16 февраля в ходе визита Владимира Путина в Челябинск губернатор Алексей Текслер обратился к нему с просьбой о переносе вредного производства ЧЭМК за пределы города. Президент идею поддержал и поручил проработать вопрос сохранения рабочих, а также привлечь инвесторов, желательно местных.