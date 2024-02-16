Известный политолог высоко оценил решение властей Челябинской области о переносе ЧЭМК

Евгений Минченко считает проект нужным жителям города

Известный российский политолог Евгений Минченко высоко оценил решение губернатора Челябинской области Алексея Текслера добиться переноса вредного производства ЧЭМК за черту Челябинска. Свое мнение на этот счет Минченко выразил в личном телеграм-канале.

«Как человек, который прожил в Челябинске 10 лет в эпицентре выбросов ЧЭМК, горячо поддерживаю это решение. Помню, как в отдельные дни просто задыхался, когда металлурги особо чудили с выбросами. Давно пора было это сделать. Но лучше поздно, чем никогда. Очень рад, что Алексею Текслеру хватило лоббистского потенциала, чтобы пробить это непростое, но нужное для жителей города решение», — пишет Евгений Минченко.

Одним из первых свое отношение к переносу ЧЭМК также высказал глава «Опоры России» Александр Калинин. Как и Минченко, он является уроженцем Челябинска. Калинин назвал решение губернатора историческим.