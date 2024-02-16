Известный российский политолог Евгений Минченко высоко оценил решение губернатора Челябинской области Алексея Текслера добиться переноса вредного производства ЧЭМК за черту Челябинска. Свое мнение на этот счет Минченко выразил в личном телеграм-канале.
«Как человек, который прожил в Челябинске 10 лет в эпицентре выбросов ЧЭМК, горячо поддерживаю это решение. Помню, как в отдельные дни просто задыхался, когда металлурги особо чудили с выбросами. Давно пора было это сделать. Но лучше поздно, чем никогда. Очень рад, что Алексею Текслеру хватило лоббистского потенциала, чтобы пробить это непростое, но нужное для жителей города решение», — пишет Евгений Минченко.
Одним из первых свое отношение к переносу ЧЭМК также высказал глава «Опоры России» Александр Калинин. Как и Минченко, он является уроженцем Челябинска. Калинин назвал решение губернатора историческим.