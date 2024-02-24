Альфира Сибиркина: «Перенос ЧЭМК — неожиданное, но закономерное решение»

Доктор биологических наук прокомментировала работу Алексея Текслера в области экологии

16 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласовал с президентом Владимиром Путиным перенос Челябинского электрометаллургического комбината за пределы Челябинска. Доктор биологических наук, исполняющая обязанности директора Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Альфира Сибиркина назвала это событие неожиданным, но вполне закономерным в свете стратегии экологического развития Челябинской области.

«В самом начале своей работы на посту губернатора Алексей Текслер отмечал, что экологические проблемы — это ключевые вопросы для региона. Именно для их решения был создан координационный совет по вопросам экологии и разработан экологический стандарт, к которому уже присоединились многие крупные предприятия области. И, как показывает практика, Алексей Текслер не отступает от принятого решения улучшить экологическую ситуацию в нашей области. Решение о переносе ЧЭМК за пределы Челябинска как раз относится к этой категории», — прокомментировала Альфира Сибиркина.

По ее словам, в составе ЧЭМК многие годы работало электродное производство, отличающееся выбросами в атмосферу дурно пахнущими аэрозолями сложного химического состава. Эти выбросы обладают канцерогенными, аллергенными и другими вредными эффектами, действие которых усугубляет неблагоприятный микроклимат. 1 марта это производство закроют.

«Я уже как-то говорила, что мы живем в очень интересном историческом моменте, принимаемые решения являются актуальными не только для современных челябинцев, но и для наших потомков. Планируемое мероприятие является масштабным и сложным, его реализация — это дело не одного дня, но, как говорится, „глаза боятся — руки делают“», — добавила доктор биологических наук.

Ранее сам Алексей Текслер прокомментировал перенос производства ЧЭМК за пределы Челябинска.