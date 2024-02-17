Олег Голиков поддержал перенос ЧЭМК за пределы Челябинска

По словам депутата Госдумы, дышать после этого станет легче

Депутат Госдумы Олег Голиков поддержал решение президента России Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера о переносе ЧЭМК за пределы Челябинска, назвав его историческим и судьбоносным. В своем телеграм-канале он также назвал принятое решение большой победой Алексея Текслера, поскольку инициатива переноса принадлежит именно губернатору.

«Живу в Челябинске уже около 40 лет. И всегда на слуху, что ЧЭМК — самый главный отравитель воздуха в городе. Полностью соглашусь с президентом о переносе завода за черту города, и обязательно необходимо учесть розу ветров, чтобы и близлежащие поселения не страдали. Это историческое и судьбоносное решение для нашего города. И это большая победа губернатора Алексея Текслера»,— написал депутат.

Также он подчеркнул, что право на благоприятную окружающую среду прописано в Конституции России. И после переноса предприятия дышать горожанам станет легче, а дети будут меньше болеть.

Ранее решение Владимира Путина и Алексея Текслера поддержали глава «Опоры России» Александр Калинин и известный российский политолог Евгений Минченко.

Напомним, накануне в ходе визита Владимира Путина в Челябинск губернатор Алексей Текслер обратился к нему с просьбой о переносе вредного производства ЧЭМК за пределы города. Президент идею поддержал и поручил проработать вопрос сохранения рабочих, а также привлечь местных инвесторов.