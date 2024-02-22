Алексей Текслер прокомментировал перенос ЧЭМК за черту города

В Челябинске начали выполнять поручение президента Владимира Путина

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 22 февраля, прокомментировал вынос производства Челябинского электрометаллургического комбината за черту города. Он назвал это историческим событием. Таково было поручение президента России Владимира Путина 16 февраля. Уже известно, что 1 марта закроют электродное производство.

«Это решение, благодаря которому Челябинск, я не побоюсь этого слова, изменит парадигму своего развития. До этого времени большие заводы только строились в черте города. Челябинский электрометаллургический комбинат — один из первенцев, это самое старое металлургическое производство, которое было открыто еще в 1930 году. Тогда это была окраина города, сейчас это его центральная часть. То есть город постоянно испытывает влияние комбината при любом направлении ветра», — рассказал Алексей Текслер.

Он пояснил, что электродное производство в масштабах предприятия и для города — один из крупнейших источников загрязнения. Оно будет закрыто уже 1 марта.

«По нему, кстати, не были выполнены экологические соглашения, которые мы заключали в 2019 году. Большое влияние выбросы с этого производства оказывают на показатели индекса загрязнения атмосферного воздуха в городе. И в масштабах самого предприятия выбросы электродного производства крайне значительны. И мы закрываем его сейчас как наиболее вредное, плюс с характерным запахом», — пояснил глава региона.

Алексей Текслер пояснил, что все работники электродного производства будут трудоустроены.

«О работниках обязательно позаботимся. Они будут востребованы в оставшихся подразделениях ЧЭМК. В случае необходимости поможем с трудоустройством на других предприятиях», — пояснил он.

Следующим шагом будет перенос ферросплавного производства. «Это следующий шаг. Сейчас начнем подготовку. Фактически нужно будет спроектировать и построить новое, экологически чистое и безопасное производство за пределами города. Эта работа займет время. Я благодарен президенту за поддержку моей инициативы по улучшению экологической ситуации в Челябинске. Эту задачу мы обязательно решим», — резюмировал он.

Глава региона отметил, что перенос — дело непростое, на это была нужна политическая воля. Он выразил свою признательность президенту Владимиру Путину за поддержку инициативы.

«Челябинск, собственно, как и весь регион, в последние годы бурно развивается — и новые социальные объекты, и благоустройство, и дороги, и многое другое. Жители отмечают позитивные изменения. И вот это решение президента, которое касается экологии, позволяет уже сейчас нам с уверенностью говорить о новом будущем Челябинска и его жителей!» — резюмировал губернатор.

Напомним, 16 февраля во время визита в Челябинск глава государства поддержал инициативу губернатора о переносе Челябинского электрометаллургического комбината за пределы города. В Челябинской области планомерно реализуется экологическая политика, уменьшаются объемы выбросов в атмосферу. Так, в 2021 году была рекультивирована городская свалка, которая значительно сократила выбросы над Челябинском. Промышленные предприятия подписали с правительством области соглашения, по которым обязались выполнять дополнительные меры по улучшению экологической ситуации и модернизации производства.