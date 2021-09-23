Ремонт трамвайных путей в центре Челябинска доверили скандальному подрядчику

Работы нужно провести в короткий срок

В Челябинске подвели итоги повторного аукциона на проведение капитального ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. Заказчиком работ является «Организатор перевозок Челябинской области». Единственным участником и победителем торгов стала компания «Урал-сервис-групп», следует из данных сайта госзакупок.

Контракт с «Урал-сервис-групп» заказчик работ должен будет заключить по начальной цене — 61,9 млн рублей. Средства направят из бюджета Челябинской области. Техзаданием предусмотрено проведение капитального ремонта участка трамвайного пути по улице Цвиллинга между улицами Тимирязева и Торговой. Заменить нужно 1,7 км. Среди работ — демонтаж старых трамвайных путей, замена основания из песка и щебня, установка новых деревянных шпал, закрепление рельсов и монтаж инженерных узлов. Кроме того, нужно будет уложить бетонные плиты, чтобы трамвайные пути были обособленными. Ремонт необходимо провести до 24 декабря этого года.

Ранее конкурс на выполнение этих работ проводился, но был признан несостоявшимся. Тогда начальная цена контракта составляла 85,3 млн рублей. Отметим, что вторые торги — на ремонт трамвайных путей на улице Первой Пятилетки между депо и улицей Горького — не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта составляла 33,5 млн рублей. Обновить нужно почти 1,5 км. Поставщики рельсов и шпал были выбраны ранее. Ими стали соответственно челябинское ООО «Алекса» (104,3 млн рублей) и екатеринбургское ООО «Рельс комплект Урал» (13,9 млн рублей).

Компания «Урал-сервис-групп» известна срывом срока строительства набережной реки Миасс возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева. Общественное пространство должны были сдать в декабре 2020 года, но подрядчик не выполнил и половины требуемых работ. С ним расторгли контракт, а после оштрафовали на 2,2 млн рублей. В текущем году компания не укладывалась в сроки строительства двух дорог в микрорайоне Ньютон.

По данным базы «СБИС», 75% уставного капитала ООО «Урал-сервис-групп» с марта 2021 года принадлежит московскому АО «Ойкумена» (ранее владельцем был Георгий Груднин). Александру Зырянову (он является директором ЗАО «Южуралмост») принадлежит 13%. Александр Шутов, директор «Урал-сервис-групп», имеет 12%. Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с семьей челябинских предпринимателей Вильшенко, которых относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост».