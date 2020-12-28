Достраивать пешеходную набережную в Челябинске будет новый подрядчик

Ранее отвечавшая за проект компания не только сорвала сроки сдачи набережной, но и допустила дефекты во время работы

В Челябинске будут искать нового подрядчика на строительство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс. Прежний подрядчик должен был сдать проект еще 15 декабря этого года, однако работы не только не были выполнены в срок, но и многое было сделано с дефектами. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Речь идет об участке набережной, расположенном от улицы Кирова до улицы Пушкина и сквера Искусств. 18 ноября прошлого года Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт на сумму 574 миллиона рублей с ООО «Урал-Сервис-Групп», в котором сообщалось, что набережная должна быть готова 15 декабря 2020 года. Однако компания реализовать проект не смогла.

«Из-за низких темпов работ, отсутствия квалифицированного персонала, ненадлежащей организации строительного процесса, нарушений технологий производства работ организация реализовать проект до конца не смогла. 16 декабря за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту подрядчику выставлен штраф в размере 2296 тысяч рублей»,— сообщил Максим Куляшов.

До вечера 29 декабря Комитет выберет способ расторжения контракта и оформит документ. Затем до конца января 2021 года будет осуществлен перерасчет объемов работ, составлены дефектные ведомости и сформирована новая конкурсная документация.

«Выбор новой организации будет проходить в виде открытого конкурса, что позволит установить дополнительные требования к участникам и исключить возможность участия недобросовестных организаций. Окончание конкурсных процедур и заключение контракта с новым подрядчиком мы планируем осуществить до середины марта 2021 года»,— добавил чиновник.

Однако новому подрядчику придется исправлять недочеты прежнего и далее строить пешеходную набережную в значительно более короткие сроки: новый контракт предусматривает сдачу объекта 31 августа 2021 года.