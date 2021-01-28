С несостоявшегося застройщика набережной реки Миасс взыщут 2,2 миллиона рублей

Глава Челябинска Наталья Котова не возражает против повторного участия подрядчика в уже новом конкурсе

28 января на пресс-конференции главы Челябинска Натальи Котовой Первое областное информагентство заинтересовалось судьбой недостроенной набережной Миасса. Взыщут ли убытки с недобросовестного подрядчика, «Урал-сервис-групп»? Не заявится ли на новый конкурс компания, аффилированная с бенефициарами «УСГ» — семьей Вильшенко?



«Сейчас проведена инвентаризация выполненных работ. Штрафные санкции на 2,2 миллиона выставлены. Но на будущий конкурс могут заявляться все желающие, главное, чтобы они правильно оценили свои силы», — рассказала глава Челябинска.

Наталья Котова уточнила, что в конце 2020 — начале 2021 года была проведена инвентаризация выполненных и несделанных работ на берегах Миасса. По итогам администрация города пыталась внести наименование «Урал-сервис-групп» в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Однако сейчас это невозможно: реестр заморожен из-за пандемии коронавируса. По словам главы, в новом конкурсе по выбору подрядчика смогут участвовать все желающие, в том числе и «родственные» «УСГ» предприятия. Однако мэр посоветовала участникам торгов адекватно оценивать свои силы.

Напомним, ООО «Урал-сервис-групп» затянуло сроки строительства пешеходной набережной реки Миасс в центре Челябинска, однако к концу года так и не справилось с работой. Контракт со строителями был расторгнут, обстоятельства дела рассматривает прокуратура. Накануне же выяснилось, что «УСГ» через арбитражный суд пытается добиться восстановления в реестре малого и среднего предпринимательства: как выяснилось, с 2016 по 2019 год в штате компании состоял только один человек. Зато в 2019 году компания приняла на работу 2,9 тысячи человек. Между тем из информации базы данных «Лик эксперт» можно сделать вывод, что конечными бенефициарами «Урал-сервис-групп» и крупнейших в недалеком прошлом дорожных компаний — «Юужуралавтобан», а затем «Южуралмост» — являются одни и те же люди, в том числе экс-начальник отдела ФСБ в Златоусте Геннадий Вильшенко.