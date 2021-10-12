На оптимизацию движения трамваев в Челябинске потратят почти 51 млн рублей

Подрядчик установит специальное оборудование

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска подвел итоги аукциона на оснащение 12 перекрестков города индуктивными петлевыми детекторами транспорта. Единственным участником и победителем торгов стало АО «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» (АО «СМЭУ»). С фирмой заключат договор по начальной цене — 50,68 млн рублей. Деньги предоставят из городского бюджета. Информация о результатах аукциона опубликована на сайте госзакупок.

Индуктивные петлевые детекторы транспорта помогут оптимизировать дорожное движение и светофорное регулирование для обеспечения приоритетного проезда трамваев. По словам заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, под трамвайные пути встроят петлю, под асфальт — датчики считывания автомобилей. За 100–150 метров до подъезда трамвая устройства его считают и передадут информацию на светофор, который включит нужный сигнал. Как только пассажиры зайдут в вагон, трамваю также включится зеленый свет. Так транспорт сможет меньше стоять на остановках и двигаться по маршруту быстрее на 25%.

Устройства появятся почти на всем проспекте Победы, возле трамвайного депо № 1 и на трамвайном кольце у ТРК «Алмаз». На проспекте Победы, Свердловском проспекте, улицах Каслинской, Труда и Рождественского установят сигнальные столбики, которые будут сообщать водителям условия движения на указанных участках дорог. Горизонтальную разметку для этих же целей нанесут на части улиц Свободы, Карла Маркса, Российской, Труда, Цвиллинга и Кирова, проспекта Победы и Свердловского проспекта. Все работы подрядчику нужно будет провести по 20 декабря этого года.

По данным базы «СБИС», АО «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» (АО «СМЭУ») зарегистрировано в Челябинске в августе 2002 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2020 году чистая прибыль компании составляла 126 млн рублей. Организация участвовала в 32 торгах, победив в 22 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 3,9 млрд рублей. Ранее компания получала несколько подрядов на установку светофоров на улицах Челябинска.