Мэрия расторгает контракты со строителями дорог на северо-западе Челябинска

За неделю прорыва в работе администрация не увидела

За неделю строительные работы на участках улиц Академика Макеева и Героя России Родионова на северо-западе Челябинска почти не сдвинулись с места. Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сегодня, 19 июля, на аппаратном совещании предложил начать претензионную работу по расторжению контракта.

«Продолжаем работать с „УралСервисГрупп“ по строительству участков улиц Академика Макеева и Героя России Родионова. Если по Макеева есть сдвижка в положительную сторону, то по Героя России Родионова мы оцениваем сейчас освоение на уровне не выше 7%. По 17 позициям из графика отставание идет от 4 до 1 недели»,— доложил чиновник.

По его словам, подрядчик обещает усилиться, однако очередной выезд показал, что значительного прорыва на участке нет.

«Мы предлагаем начать претензионную работу по расторжению контракта в одностороннем порядке. В случае если подрядчик за это время догонит объемы, мы сможем восстановить муниципальный контракт или не расторгать его»,— добавил Максим Куляшов.

Напомним, на прошлой неделе на аппаратном совещании замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту отметил, что работы на Героя России Родионова выполнены лишь на 23%, что может привести к расторжению контракта. Полностью строительство должно быть завершено до 20 октября.