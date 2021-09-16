В Челябинске до конца декабря отремонтируют трамвайные пути на двух улицах

Общая сумма контрактов — 95,5 млн рублей

Два аукциона на проведение капитального ремонта трамвайных линий в Челябинске объявил «Организатор перевозок Челябинской области». Работы запланированы на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки. Суммарная начальная цена контрактов составляет 95,5 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Средства направят из регионального бюджета.

Аукцион с начальной ценой 61,9 млн рублей предполагает проведение капитального ремонта участка трамвайного пути по улице Цвиллинга между улицами Тимирязева и Торговой. Заменить нужно 1,7 км. Ранее конкурс на выполнение этих работ проводился, но был признан несостоявшимся. Тогда начальная цена контракта составляла 85,3 млн рублей.

Торги с начальной ценой 33,5 млн рублей предусматривают выполнение ремонта трамвайных путей на улице Первой Пятилетки между депо и улицей Горького. Обновить предстоит почти 1,5 км.

В техзаданиях аукционов прописано, что нужно демонтировать старые трамвайные пути, заменить основания из песка и щебня, установить новые деревянные шпалы, закрепить рельсы и смонтировать инженерные узлы. Кроме того, нужно уложить бетонные плиты, чтобы трамвайные пути были обособленными.

Заявки на участие в аукционах принимают до 23 сентября. В тот же день планируется выбрать подрядчиков. Ремонт нужно будет провести до 24 декабря этого года.

Отметим, что ранее были выбраны поставщики рельсов (челябинское ООО «Алекса», 104,3 млн рублей) и шпал (екатеринбургское ООО «Рельс комплект Урал», 13,9 млн рублей).