В Челябинске во второй раз сорвался аукцион на ремонт трамвайных путей

Обновить нужно полтора километра линий

«Организатор перевозок Челябинской области» снова не смог найти подрядчика для выполнения капитального ремонта трамвайных линий на улице Первой Пятилетки. На повторный аукцион, как и на первые торги, никто не подал заявки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена составляла 33,5 млн рублей. Это средства областного бюджета. Техзаданием предусмотрено выполнение ремонта 1,5 км трамвайных путей на улице Первой Пятилетки между депо и улицей Горького. Срок — до 24 декабря этого года.





Подрядчику нужно демонтировать старые трамвайные пути, заменить основания из песка и щебня, установить новые деревянные шпалы, закрепить рельсы и смонтировать инженерные узлы. Кроме того, нужно уложить бетонные плиты, чтобы трамвайные пути были обособленными.

Ранее «Организатор перевозок Челябинской области» подвел итоги повторного аукциона на проведение капитального ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. Единственным участником и победителем торгов стала компания «Урал-сервис-групп», известная срывом работ по строительству набережной за филармонией.