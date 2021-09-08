В Челябинске не нашли подрядчика для ремонта трамвайных путей в центре города

Начальная цена контракта составляла 85 млн рублей

Аукцион на проведение капитального ремонта трамвайных путей в Челябинске, который проводил «Организатор перевозок Челябинской области», признан несостоявшимся. Заявку подавала только одна компания — местное ООО «Строй-сервис» (ремонтировала несколько трамвайных переездов в центре города). Но документацию фирмы отклонили из-за несоответствия требованиям конкурса. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заменить рельсы планировалось на самом проблемном участке протяженностью 1,7 км — на улице Цвиллинга от перекрестка с улицей Тимирязева до пересечения с улицами Торговой и Советской. Техзаданием предусматривались демонтаж старых трамвайных путей, замена основания из песка и щебня, установка новых деревянных шпал, закрепление рельс и монтаж инженерных узлов. Трамвайные пути должны быть обособленными — для ограничения движения автомобилистов нужно уложить бетонные плиты. Срок выполнения работ — до 24 декабря этого года. Начальная стоимость контракта — 85,3 млн рублей. Средства направят из регионального бюджета.





В этом году в Челябинске отремонтировали 5 км одиночного пути на улице Труда между улицами Первой Пятилетки и Горького и на участке улицы Цвиллинга до Тимирязева. Кроме того, власти решили повторить опыт, который применили во время ремонта путей на улице Цвиллинга между проспектом Ленина и улицей Тимирязева. Там рельсы приподняли на 15 см над дорогой, чтобы ни них не заезжали машины. Подобное сделают на остальной части улицы Цвиллинга. А на улице Первой Пятилетки пути будут еще и с открытой рельсо-шпальной решеткой. Выполнить задуманное планируется в 2022 году.