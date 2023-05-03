Реконструкцию моста через реку Уфу в Нязепетровске завершат в 2025 году

На аварийное сооружение жаловались губернатору Алексею Текслеру

В Нязепетровске к 30 октября 2025 года отремонтируют разрушающийся городской мост через реку Уфу. Подрядчика для проведения работ нашли во время аукциона. Реконструкцией займется АО «Уралмостострой» из Уфы. Компания получит 630,7 млн рублей, сказано на портале госзакупок. В декабре 2022 года во время прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером на аварийное сооружение пожаловался местный житель.

Железобетонный мост через реку Уфу находится на улице Ленина. Он состоит из железнодорожной и автодорожной частей. Согласно техническому заданию, ремонт сооружения разделили на три этапа. Сначала построят временный мост, после снесут старый и начнут с нуля строить новую переправу. Длина моста составит чуть больше 153 метров. На нем будут две полосы, каждая из которых по 3,5 метра. Предусмотрены также две полосы безопасности, каждая из которых будет шириной в один метр.

После введения моста в эксплуатацию будет действовать гарантийный срок на устранение дефектов: на земляное полотно и слои основания дорожной одежды — 8 лет, нижний слой покрытия — 5 лет, верхний слой покрытия из асфальтобетона — 4 года.

Напомним, в декабре прошлого года во время прямой линии к губернатору обратился житель Нязепетровска Анатолий Устинкин. Он спросил, когда отремонтируют мост через реку Уфу. Алексей Текслер потребовал от регионального Миндора ускорить темпы работ. Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев тогда сообщил, что проектно-сметная документация проекта готова, а ремонт начнется в 2023 году. Он уточнял, что объект сложный — с пешеходным переходом и железнодорожным переездом. Началу работ несколько лет мешало то, что городские власти и РЖД не могли определиться, на чьем балансе находится мост.

По данным базы «СБИС», АО «Уралмостострой» зарегистрировано в Уфе в апреле 1994 года. Компания строит и ремонтирует мосты и тоннели. Фирма входит в Союз проектных организаций Южного Урала, Союз строителей Республики Башкортостан, является членом Торгово-промышленной палаты РФ. В 2021 году чистая прибыль составляла 21,3 млн рублей.

Филиалы «Уралмостостроя» находятся в Перми, Кургане, Екатеринбурге и Челябинске. Южноуральский филиал «Мостоотряд № 16» построил Ленинградский мост в Челябинске. Сейчас компания занимается восстановлением путепровода со спиральным съездом в Бакале. В июне 2022 года «Уралмостострой» получил трехлетний контракт на содержание путепроводов, развязок и мостов в Челябинске.