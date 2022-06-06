515 млн рублей потратят на содержание развязок и мостов в Челябинске

Контракт с подрядчиком из Уфы заключают на три года

Компания «Уралмостострой» победила в аукционе на содержание путепроводов, развязок и мостов Челябинска. Конкурс проводил комитет дорожного хозяйства городской администрации. По данным портала госзакупок, на работы из областного бюджета направят 515,5 млн рублей.

Заниматься содержанием искусственных дорожных сооружений в Челябинске «Уралмостострою» нужно будет три года — с июня 2022 года по июнь 2025-го. В перечне объектов значатся путепровод у железнодорожного вокзала, развязки возле плотины и у цирка, мосты через реку Миасс, путепроводы по автодороге Меридиан и другие. Всего 42 сооружения. Также в списке указаны подземные переходы на развязке улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта, надземные переходы у поселка Исаково, Лакокрасочного завода и Завода тракторных трансмиссий.

Среди задач — очистка тротуаров и служебных проходов от грязи и мусора с его последующей транспортировкой, скашивание травы, устранение дефектов тротуаров и служебных проходов асфальтобетонной смесью, замена решеток водоотводных трубок, мойка ограждений, очистка от пыли и грязи световозвращающих элементов, окраска металлических барьерных ограждений. Зимой необходимо очищать проезжую часть, полосы безопасности, тротуары и лестницы от снега, а также обрабатывать их противогололедными материалами.

Отметим, что «Уралмостострой» реконструирует Ленинградский мост в Челябинске. Открыть движение планируют уже в июле этого года. Обновление объекта обошлось почти в 999 млн рублей. Также компания строит путепровод со спиральным съездом в Бакале, который соединит два района города. На работы направили 384 млн рублей.

АО «Уралмостострой» зарегистрировано в Уфе в апреле 1994 года, указано в базе данных «СБИС». Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. Входит в Союз проектных организаций Южного Урала, Союз строителей Республики Башкортостан. Является членом Торгово-промышленной палаты РФ. У компании есть филиалы в Челябинске, Кургане и Перми. В 2021 году чистая прибыль составляла 21,3 млн рублей. Организация участвовала в 295 аукционах, в 138 из них побеждала. Общая сумма заключенных контрактов составляет 44,9 млрд рублей.