В Бакале возобновили строительство соединяющего две части города моста

Объект обещают сдать в срок — к концу октября

В Бакале после зимнего перерыва возобновилось строительство путепровода, который облегчит передвижение жителей между верхней и нижней частями города. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в администрации Саткинского района, каркас моста полностью готов, после схода снега дорожники приступят к укладке дорожного полотна.

Речь идет об автомобильном мосте со спиральным съездом, который был достопримечательностью и гордостью Бакала, пока в 2008 году из-за многочисленных дефектов конструкции его не закрыли, а потом не снесли.

После визита в город губернатора Алексея Текслера было решено восстановить путепровод. Новый мост запроектировали почти таким же, как прежний, — только с более широкой проезжей частью. На его возведение направили более 400 млн рублей. В 2021 году во время очередной поездки в Бакал Алексей Текслер дал поручение завершить работы в течение двух лет.

Бетонный каркас моста завершили с опережением графика в октябре 2022 года. В администрации Саткинского района пояснили, что приостановка работ была связана с погодными условиями, но на сроках сдачи это не отразится. Дедлайн прежний — конец октября 2023 года.

Обновленный спиральный мост станет артерией, которая соединит две части Бакала, рассеченного железной дорогой. Без этого моста горожанам приходится пользоваться неудобными объездными дорогами.