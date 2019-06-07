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/ В Нязепетровске может обрушиться важный для города мост

В Нязепетровске может обрушиться важный для города мост

На данный момент ремонтом конструкции занимается РЖД.
сегодня в 16:02
  |  Общество

Жители Нязепетровска обеспокоились возможным обрушением моста, который связывает несколько микрорайонов города и обеспечивает доступное перемещение как в другие города области, так и в соседнюю республику Башкортостан. О проблеме они высказались в социальных сетях.

Мост был построен полвека назад, но сейчас его конструкции не выдерживают потока автомобилей. Потоком легковых и грузовых машин одна из его секции оторвалась от общей конструкции. Все могло бы закончиться трагедией, но к ситуации оперативно вмешались местные власти и РЖД. Как рассказал сайту «Первый областной» глава Нязепетровского городского поселения Александр Коростелев, в ходе детального осмотра был обнаружен дефект мостового сооружения.

Об этом было сразу же сообщено руководству железной дороги в городе, мы собрали чрезвычайную комиссию, обсудили этот вопрос, направили письма в Челябинск, в руководство железной дороги. Практически в этот же день приехала аварийная бригада провели обследование. Бригада специализированная, именно мостовики, провели мероприятия, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, укрепили элементы. На сегодня проводятся подготовительные работы для ремонта пролета этого моста. — рассказал сайту «Первый областной» глава Нязепетровского городского поселения Александр Коростелев.

Отметим, что поскольку мост принадлежит РЖД, городская администрация не может произвести ремонт самостоятельно. Однако, контроль за ведением работ ведется. Однако автомобилисты испытывают опасность при проезде моста. Помимо автомобильного сообщения через реку по мосту переходят пешеходы.

На самом деле очень страшно проезжать по нему. Разъезжаться с машиной тоже очень тяжело, не говоря уже про пешеходов, которые ходят по пешеходной дорожке. — отметил один из водителей Александр Андрианов.

На данный момент опасный участок конструкции огорожен специальной лентой, а на дороге выставлены предупреждающие знаки. Пешеходы же обходят препятствие по железной дороге, пока бригада специализированных рабочих производят подготовительные работы к ремонту разрушенной конструкции.

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