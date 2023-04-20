В Нязепетровске стоматологи обещают бесплатно вылечить приехавших из зоны СВО военных

Благотворительная акция от медиков продлится до окончания специальной военной операции

Нязепетровская стоматологическая клиника запустила благотворительную акцию для земляков — участников специальной военной операции. Приехав на малую родину в отпуск, бойцы могут бесплатно вылечить или удалить больные зубы, рассказали Первому областному информагентству в клинике «Маэстро».



Стоматологи решили поддержать российских солдат на своем профессиональном поприще: приехавшие на отдых бойцы могут заодно бесплатно поправить здоровье. Как сообщили в клинике, акция предназначена именно для жителей Нязепетровска и Нязепетровского района, принимающих участие в специальной военной операции и приехавших домой в очередной двухнедельный отпуск. В это время они могут пройти бесплатную санацию полости рта, если предоставят подтверждающий статус участника СВО и отпускника документ.

«Лечение подразумевает работу с кариесами, пульпитами, периодонтитами — всеми болезнями, с которыми можно справиться за две недели. По этой причине, кстати, мы не включили в число услуг протезирование: такую услугу за время отпуска оказать просто нереально. Акция продлится до конца СВО, до нашей победы», — уточнили в клинике.