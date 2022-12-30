Педагог из Нязепетровска создает из картона и ваты сказочные города

В этом году на инсталляцию у художницы ушло почти 6 месяцев

У преподавателя Детской школы искусств Нязепетровска Надежды Гусевой есть предновогодняя традиция. Она изготавливает из подручных материалов домики, улицы, милых персонажей. Посмотреть на эту красоту приходят ее ученики, родители и многие другие местные жители. О своем увлечении художница рассказала корреспонденту ИА «Первое областное».

Третий год подряд Надежда Гусева проделывает кропотливую работу — оформляет праздничные инсталляции. В прошлом году, например, в школе искусств Нязепетровска появился городок из ватмана: 100 домиков мастерица сделала за три месяца. Как признается художница, повторяться она не любит, поэтому к нынешнему празднику она решила сделать зимний городок из картона. Этот материал более капризен в работе, поэтому времени на инсталляцию ушло гораздо больше.

«Захотелось сделать домики объемными: с дворами, палисадниками, деревьями, снеговиками. Поэтому уже 10 августа взялась за дело. Мне нравится мое хобби, люблю работать в спокойной обстановке и под классическую музыку», — поделилась Надежда Гусева.

Новогодняя инсталляция в этом году заняла у Надежды почти полкомнаты. Уютные зимние дворики расположены буквально от потолка до пола. Расставаться с зимними персонажами автор работы не спешит: возможно, весной они «переедут» на специальные полки.

Художница преподает в детской школе искусств. Несмотря на то, что по возрасту она давно пенсионер, расставаться с любимым делом и учениками она не спешит.

«Есть дети, которые приходят заниматься ко мне домой. Они с удовольствием рассматривают мои домики, получают под Новый год небольшие символические подарочки. На следующий год у меня есть новая идея по поводу инсталляции. Но какая — пока не скажу», — улыбается Надежда Гусева.