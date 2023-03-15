УФАС выявило нарушения на аукционе по строительству водозабора в Нязепетровске

Объект планировалось возвести по программе «Чистая вода»

Челябинское УФАС России выявило нарушения при проведении аукциона на строительство системы водоснабжения в Нязепетровске, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Заказчиком аукциона является МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского района». Новый водозабор планировалось построить на Нязепетровском водохранилище на реке Уфе. Подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта, а завершить — до 15 ноября 2024 года.

«Челябинское УФАС России установило, что в проекте контракта отсутствует полная информация об объекте закупки. Так, заказчик не отразил изменения первоначальных проектных решений, внесенные автором проекта. Заказчик не разместил проектную документацию на сайте закупок в полном объеме»,— сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

В прошлом году УФАС указывало заказчику на аналогичные нарушения. Однако закупка вновь размещена без учета выводов антимонопольного органа.

Учреждению предписано отменить закупку, при этом заявок на аукцион и так не поступало. Заказчик будет привлечен к административной ответственности за нарушения требований законодательства о контрактной системе.

Напомним, проект строительства нового водозабора в Нязепетровске обсуждали в 2020 году. В мае горожанам показали проект планировки и межевания территории, на которой планируются работы. В феврале 2023 года был объявлен аукцион по поиску подрядной организации, начальная цена контракта составляла 167 млн рублей.

На реке Нязе есть водозабор, который ввели в эксплуатацию в 1965 году. Но на качество воды стало влиять зарастание участка водной растительностью и илом. Работа по модернизации системы водоснабжения в Нязепетровске запланирована по федеральной программе «Чистая вода». Задача этого проекта — увеличить число россиян с доступом к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения.