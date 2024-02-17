«РЭД», «Высота 239», «Этерно», станы ММК: открытые Владимиром Путиным производства в Челябинской области

ИА «Первое областное» — о восьми промышленных площадках, запущенных с 2009 года

Президент Российской Федерации в пятницу, 16 февраля 2024 года, посетил в Челябинске первый в стране «Завод роботов» (входит в группу ЧКПЗ). Там будут выпускать ежегодно около 600 промышленных роботов различной модификации. Они заменят людей на опасных производственных участках и при выполнении тяжелой работы. Серийное производство начнут уже в феврале. Первой моделью станет «Русский Робот» грузоподъемностью до 120 килограммов. Предприятие должно стать производственным флагманом промышленной робототехники в стране.





Фото: Людмила Ковалева

Владимир Путин не впервые посещает новые производства на Южном Урале. ИА «Первое областное» рассказывает, какие промышленные площадки запустили при его участии в статусах премьер-министра и главы государства.





Фото: archive.premier.gov.ru

24 июля 2009 года в статусе премьер-министра РФ Владимир Путин принял участие в пуске первого в стране комплекса по выпуску толстолистового проката. Стан 5000 на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в то время был крупнейшим инвестиционным проектом России. Продукция потребляется компаниями нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. Премьер-министр также поучаствовал в запуске агрегата нанесения полимерных покрытий.





Фото: archive.premier.gov.ru



В 2010 году, 23 июля, Владимир Путин посетил Челябинский металлургический комбинат (ЧМК). Премьер-министр запустил комплекс по производству качественных и нержавеющих сталей электросталеплавильного цеха № 6. Работа новой промышленной площадки позволила увеличить объем выпуска изделий, повысить качество продукции, расширить сортамент и снизить расходы.







Фото: archive.premier.gov.ru



В тот же день Владимир Путин открыл цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Он сравнил производственную площадку с Диснейлендом. Этот цех был первым проектом российской «белой металлургии», основанным на инновациях, максимальной автоматизации процессов и новых условиях труда. Там производят трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов.





Фото: archive.premier.gov.ru

15 июля 2011 года Владимир Путин снова посещал Магнитогорск и все так же в должности премьер-министра. На ММК он запускал первую очередь реконструированного стана 2000 в цехе холодного проката. Схему строительства этого комплекса Владимиру Путину показывали в его предыдущий визит на ММК.





Фото: kremlin.ru

В 2012 году, 16 июля, уже на третьем сроке президентства, Владимир Путин запустил вторую очередь стана 2000 на ММК. Выпускаемый металлопрокат используется российскими автопроизводителями и иностранными компаниями, которые производят машины в РФ, при создании труб и в строительной отрасли. Комплекс является самым производительным прокатным агрегатом комбината.





Фото: kremlin.ru



5 декабря 2016 года Владимир Путин принял участие в запуске производственной линии с использованием нанотехнологий на предприятии «Этерно». Его совместно создали ЧТПЗ и компания «Роснано». Специалисты выпускают соединительные детали трубопроводов — импортозамещающую продукцию для нефтяных и газодобывающих компаний. С 2021 года и «Этерно», и ЧТПЗ входят в Трубную металлургическую компанию (ТМК).





Фото: kremlin.ru



В 2018 году, 24 октября, Владимир Путин по видеосвязи из Москвы запустил завод «Русские электрические двигатели». Предприятие полного производственного цикла в индустриальном парке «Станкомаш» создали компании «Транснефть», «Конар» и Nidec ASI (Италия). Там выпускаются высоковольтные электродвигатели для насосных магистральных и подпорных агрегатов. Завод закрывает потребности в этой продукции всех предприятий «Транснефти». Вместе с этим «РЭД» может производить изделия для других компаний — как российских, так и иностранных.





Фото: kremlin.ru

19 июля 2019 года, накануне Дня металлурга, президент России в очередной раз посетил Магнитогорск. Глава государства принял участие в запуске второй агломерационной машины новой аглофабрики ММК. Это предприятие по производству сырья для доменного цеха, оснащенное энергосберегающими и природоохранными технологиями. Благодаря им сократится количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Наши коллеги с сайта 1obl.tv в 2017 году публиковали подборку визитов Владимира Путина в Челябинскую область. На тот момент президент посещал Южный Урал в 11-й раз. Поводы были самые разные: совещания, открытия спортивных турниров, смотр учений, знакомство с предприятиями.