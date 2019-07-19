Владимир Путин запустил вторую очередь новой аглофабрики на ММК

Глава государства обсудил с металлургами перспективы нового производства.

Сегодня, 19 июля, глава государства торжественно запустил вторую очередь аглофабрики № 5 Магнитогорского металлургического комбината. Нажав на большую красную кнопку, Владимир Путин дал старт работе нового экологичного производства.

Сотрудники ММК пообещали Президенту, что новое производство позволит значительно снизить выбросы при горно-обогатительном производстве. Кроме того, комбинат планирует постепенно закрывать устаревшие участки предприятия и строить новые по современным технологиям.

Разумеется, Владимир Путин пообщался с южноуральскими металлургами и поздравил их с профессиональным праздником.