Сотрудники ММК пообещали Президенту, что новое производство позволит значительно снизить выбросы при горно-обогатительном производстве. Кроме того, комбинат планирует постепенно закрывать устаревшие участки предприятия и строить новые по современным технологиям.Разумеется, Владимир Путин пообщался с южноуральскими металлургами и поздравил их с профессиональным праздником.
Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уралым Уютный дом