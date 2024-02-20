Группа компаний Магнитогорского металлургического комбината реализует инвестиционный проект по строительству цеха стальных валков. Объем вложений составляет 12 миллиардов рублей. Часть суммы предоставляет Фонд развития промышленности. Предприятие закроет около 70% потребности рынка России в деталях для прокатных станов, сообщает пресс-служба ММК.
Первую очередь Магнитогорского завода прокатных валков планируют запустить в 2025 году. На 2026-й намечено полное завершение импортозамещающего проекта. Предприятие строят на территории индустриального парка ММК, поэтому полагаются льготы по налогам на прибыль и имущество.
«В рамках проекта планируется организовать высокоэффективное производство импортозамещающих видов продукции — опорных стальных валков для листовых станов горячей прокатки и рабочих валков для станов 5000 горячего проката. Для освоения новой продукции совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова разрабатывается уникальная технология производства опорных валков. В новом цехе будет создано 141 рабочее место», — отмечают в пресс-службе ММК.
Сейчас Магнитогорский завод прокатных валков закрывает потребность ММК в рабочих валках для станов горячей прокатки, кроме стана 5000. Открытие нового цеха позволит выпускать изделия и для этого оборудования, а также полностью закрыть потребность комбината в ранее не производившихся опорных стальных валках. Ежегодный выпуск готовой продукции вырастет с 17 тысяч до 33 тысяч тонн.
Напомним, что договор целевого займа для реализации проекта был подписан на международной промышленной выставке «Иннопром» в июле 2023 года. Сторонами соглашения стали Фонд развития промышленности РФ и компания «Механоремонтный комплекс» (входит в группу ММК). На подписании присутствовал губернатор Алексей Текслер. Институт поддержки направит 5 миллиардов рублей на организацию производства валков, востребованных в металлургии.