Магнитогорский завод на 70% закроет потребность предприятий России в стальных валках

Новый цех строят в индустриальном парке

Группа компаний Магнитогорского металлургического комбината реализует инвестиционный проект по строительству цеха стальных валков. Объем вложений составляет 12 миллиардов рублей. Часть суммы предоставляет Фонд развития промышленности. Предприятие закроет около 70% потребности рынка России в деталях для прокатных станов, сообщает пресс-служба ММК.

Первую очередь Магнитогорского завода прокатных валков планируют запустить в 2025 году. На 2026-й намечено полное завершение импортозамещающего проекта. Предприятие строят на территории индустриального парка ММК, поэтому полагаются льготы по налогам на прибыль и имущество.

«В рамках проекта планируется организовать высокоэффективное производство импортозамещающих видов продукции — опорных стальных валков для листовых станов горячей прокатки и рабочих валков для станов 5000 горячего проката. Для освоения новой продукции совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова разрабатывается уникальная технология производства опорных валков. В новом цехе будет создано 141 рабочее место», — отмечают в пресс-службе ММК.

Сейчас Магнитогорский завод прокатных валков закрывает потребность ММК в рабочих валках для станов горячей прокатки, кроме стана 5000. Открытие нового цеха позволит выпускать изделия и для этого оборудования, а также полностью закрыть потребность комбината в ранее не производившихся опорных стальных валках. Ежегодный выпуск готовой продукции вырастет с 17 тысяч до 33 тысяч тонн.

Напомним, что договор целевого займа для реализации проекта был подписан на международной промышленной выставке «Иннопром» в июле 2023 года. Сторонами соглашения стали Фонд развития промышленности РФ и компания «Механоремонтный комплекс» (входит в группу ММК). На подписании присутствовал губернатор Алексей Текслер. Институт поддержки направит 5 миллиардов рублей на организацию производства валков, востребованных в металлургии.