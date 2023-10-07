В Челябинске состоялся автопробег в честь дня рождения Владимира Путина

Завершилось мероприятие массовой тренировкой по боксу

«Сегодняшнее мероприятие под названием „Команда Путина“ — это инициатива народа. Жители России обратились в „Народный фронт“ с просьбой провести праздничное мероприятие по всей стране в день рождения Владимира Путина. Народный фронт эту инициативу поддержал и на всей территории России пройдут автопробеги, которые на своем финише завершаться добрыми делами»,

— рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Денис Рыжий.

«Эта акция демонстрирует, что мы едины. В ней участвуют и спортсмены, и люди из разных сфер деятельности. Только в единстве наша сила. Наверное, сегодня как никогда нам всем, жителям России, Южного Урала, нужно быть единым целым, поддержать нашего Президента. В акции участвуют люди разных национальностей и вероисповеданий, но у нас одна страна — Россия. У нас есть девиз „Бокс объединяет“, поэтому мы решили провести совместную тренировку с другими видами спорта. Еще раз отметим, что нас всех объединяет наша страна и наш президент, который защищает интересы нашей страны»,

— отметил главный тренер сборной команды Челябинской области Фаригат Касымов.

Сегодня, 7 октября, в Челябинске прошло праздничное мероприятие «Команда Путина», приуроченное ко дню рождения президента России. По центральным улицам города проехали более 100 автомобилей с флагами России и символикой команды, а завершилось мероприятие массовой тренировкой по боксу, передает корреспондент ИА «Первый областной».В рамках автопробега машины проехали от заводоуправления ЧТЗ по проспекту Ленина и финишировали у памятника Академику И. В. Курчатову. На маршруте и на улицах города медиаэкраны демонстрировали достижения нашей страны с 2000 по 2023 год.В автопробеге приняли участие представители общественных и спортивных организаций. Всего более ста автомобилей проехали единой колонной по центральным улицам Челябинска, развивая российский триколор.После завершения автопробега спортсмены из разных видов единоборств, волонтеры и общественники провели совместную тренировку по боксу под руководством заслуженного мастера спорта Эдуарда Абзалимова. Тренировка прошла на площадке перед памятником Курчатову, под патриотические песни.Мероприятие было организовано Федерацией бокса Челябинской области при поддержке Общероссийского общественного движения «Народный фронт» и движения «Здоровое отечество».