Сегодня, 7 октября, в Челябинске прошло праздничное мероприятие «Команда Путина», приуроченное ко дню рождения президента России. По центральным улицам города проехали более 100 автомобилей с флагами России и символикой команды, а завершилось мероприятие массовой тренировкой по боксу, передает корреспондент ИА «Первый областной».
В рамках автопробега машины проехали от заводоуправления ЧТЗ по проспекту Ленина и финишировали у памятника Академику И. В. Курчатову. На маршруте и на улицах города медиаэкраны демонстрировали достижения нашей страны с 2000 по 2023 год.
«Сегодняшнее мероприятие под названием „Команда Путина“ — это инициатива народа. Жители России обратились в „Народный фронт“ с просьбой провести праздничное мероприятие по всей стране в день рождения Владимира Путина. Народный фронт эту инициативу поддержал и на всей территории России пройдут автопробеги, которые на своем финише завершаться добрыми делами», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Денис Рыжий.
В автопробеге приняли участие представители общественных и спортивных организаций. Всего более ста автомобилей проехали единой колонной по центральным улицам Челябинска, развивая российский триколор.
После завершения автопробега спортсмены из разных видов единоборств, волонтеры и общественники провели совместную тренировку по боксу под руководством заслуженного мастера спорта Эдуарда Абзалимова. Тренировка прошла на площадке перед памятником Курчатову, под патриотические песни.
«Эта акция демонстрирует, что мы едины. В ней участвуют и спортсмены, и люди из разных сфер деятельности. Только в единстве наша сила. Наверное, сегодня как никогда нам всем, жителям России, Южного Урала, нужно быть единым целым, поддержать нашего Президента. В акции участвуют люди разных национальностей и вероисповеданий, но у нас одна страна — Россия. У нас есть девиз „Бокс объединяет“, поэтому мы решили провести совместную тренировку с другими видами спорта. Еще раз отметим, что нас всех объединяет наша страна и наш президент, который защищает интересы нашей страны», — отметил главный тренер сборной команды Челябинской области Фаригат Касымов.
Мероприятие было организовано Федерацией бокса Челябинской области при поддержке Общероссийского общественного движения «Народный фронт» и движения «Здоровое отечество».
Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»; Федерацией бокса Челябинской области.
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