Предприятия Челябинской области поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента

Они отметили, что уверены в будущем, которое строят вместе с ним

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Сотрудники ведущих промышленных предприятий Челябинской области поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента, которые пройдут в марте 2024 года. Они записали видеоролик, которым поделились с журналистами ИА «Первое областное».

«Мы поддерживаем Владимира Путина! Южный Урал за Путина! Россия, вперед!»— скандируют сотрудники предприятий.

Авторы ролика сообщили, что на южноуральских предприятиях трудятся преданные своему делу люди, которые гордятся своим промышленным наследием и уверены в будущем, которое строят вместе с президентом.

Участие в ролике приняли сотрудники Группы «Магнезит», ПО «Маяк», АО «НПО Электромашина», АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», ООО «Челябинский тракторный завод» и Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина.

Напомним, накануне инициативная группа поддержала самовыдвижение Владимира Путина на новый президентский срок. Поддержали решение действующего президента и известные челябинцы.