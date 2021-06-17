Вячеслав Ершов покинул ряды ЗСО Челябинской области

Депутаты регионального парламента утвердили его заявление о сдаче мандата

17 июня депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили заявление Вячеслава Ершова о досрочном сложении полномочий областного парламентария. Утверждены заодно соответствующие изменения в составе двух комитетов.



Первый заместитель председателя комитета ЗСО по регламенту и депутатской этике Вячеслав Ершов покинул ряды депутатов Заксобрания. Вопрос о рассмотрении его заявления был внесен в повестку ЗСО в последнюю минуту Василием Швецовым, непосредственным начальником Ершова по комитету.

«Сегодня поступило заявление о добровольном сложении полномочий. Депутат просит рассмотреть заявление в его отсутствие. Комитет по регламенту и депутатской этике уже рассмотрел заявление и одобрил его», — доложил Василий Швецов.

Депутаты Заксобрания утвердили заявление единогласно. Заодно Ершова вывели из состава комитетов по депутатской этике и строительной политике и исключили из списка парламентариев, работающих на постоянной основе.

Вячеслав Ершов в 2014—19 годах возглавлял Курчатовский районный совет депутатов, дважды избирался депутатом челябинской думы. В Заксобрание Ершов прошел в 2020 году, выиграв выборы по Курчатовскому одномандатному округу № 13, так что теперь областному парламенту нужно назначать довыборы на его вакантное место.

