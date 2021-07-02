На озеленение парка «Южный» в Магнитогорске потратят 8,3 млн рублей

Работы подрядчику нужно провести до наступления зимы

Управление капитального строительства администрации Магнитогорска нашло подрядчика для озеленения парка в южной части города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Общественное пространство начали создавать весной этого года на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог, рядом с садовыми товариществами.

Единственным участником аукциона было крестьянско-фермерское хозяйство Веричева Михаила Алексеевича из Екатеринбурга. Из-за малого количества участников торги объявили несостоявшимися. Однако предприниматель стал победителем, потому что его заявку признали соответствующей положениям конкурса. Контракт заключат на 8,36 млн рублей. Средства направят из бюджета Магнитогорска.

Компании предстоит посадить 275 остролистных кленов, 92 пирамидальных тополя, семь плакучих ив, 28 деревьев калины вида «Бульденеж» и 970 желтых пузыреплодников. КФХ предстоит также обеспечить полив растений и внесение удобрений. Кроме того, подрядчику нужно посадить живую изгородь. Озеленение необходимо провести до 23 ноября 2021 года.

По данным базы «СБИС», Веричев Михаил Алексеевич зарегистрирован в 2010 году в Екатеринбурге. Основные виды деятельности — цветоводство, растениеводство. Участвовал в восьми аукционах, победил в четырех. В 2020 году получал контракт на 15 млн рублей на озеленение территории возле Центрального стадиона в Магнитогорске. Однако исполнение договора прекращено. Михаил Веричев является учредителем и руководителем ООО «Промландшафт» (выращивание овощей и грибов) и соучредителем торгового ООО «Центрсталь».

В мае в парке «Южный» провели выкорчевывание аварийных деревьев и обрезку нормальных. Тогда же начали строительство главной площади для мероприятий и центральной клумбы, выполнили разметку велодорожки.

Отметим, что парк создается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Основные работы проводит челябинское ООО «Кардинал». Компания получила 53,8 млн рублей из городского, областного и федерального бюджетов.

Проектом предусмотрены четыре функциональные зоны — для массовых мероприятий, активного отдыха с детьми, занятий спортом и прогулок. В детском секторе установят канатную дорогу и различные игровые площадки. В спортивной зоне обустроят места для хоккея, мини-футбола, стритбола, настольного тенниса, воркаута и экстремальных видов, а также поставят тренажеры. На территории парка установят фонари, скамейки, малые архитектурные формы и арт-объекты, оборудуют велопарковку, проведут асфальтирование, мощение и отсыпку дорожек. Перед всеми этими работами компании нужно будет снести старые деревья и провести очистку местности. Завершить работы планируется к 30 сентября этого года. Гарантийный срок — пять лет с момента подписания акта приема.