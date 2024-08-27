Новые троллейбусы в Миассе выйдут на маршруты в начале сентября

Машины синие и с уральскими узорами

В Миасс доставляют троллейбусы «Синара-6254». Первый привезли 26 августа, остальные появятся до конца недели. Машины синие и с фирменным паттерном, вдохновленным уральской символикой. Троллейбусы подготовят в миасском депо. В начале сентября все пять новых машин начнут выходить на маршруты города, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта. Троллейбусы купили по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках обновления общественного транспорта региона.





«Пополнение парка троллейбусов Миасса — часть системной работы, которая проводится в регионе по обновлению общественного транспорта в муниципалитетах. Во многом процесс обновления стал возможным благодаря поддержке губернатора области Алексея Текслера», — комментирует заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Троллейбусы низкопольные, имеют кондиционеры, светодиодные табло с информацией о маршруте, системы видеорегистрации и наблюдения, валидаторы, медиасистему, USB-розетки и Wi-Fi-роутер. Новый транспорт сможет проезжать до 20 километров без подзарядки от контактной сети.





Троллейбусы в Миасс поставляет «Торговый дом СТМ». Эта компания побеждала в аукционе, который проводила администрация города. Цена контракта — 174,1 миллиона рублей. Ранее машины прошли тестовую обкатку в Миассе.

«Заключение договора на поставку наших машин в Миасс — логичный и ожидаемый шаг. В прошлом году город больше месяца тестировал троллейбус на маршруте № 3, в результате чего техника успешно преодолела более 2,5 тысячи километров. Наши коллеги смогли оценить и автономный ход троллейбуса — часть испытаний проходила на территории без контактной сети», — отмечал генеральный директор компании «Синара — Городские Машины» Сергей Шунин.

Напомним, что не так давно троллейбусы челябинского производства получил Ярославль. Для него машины выполнили в желто-оранжевом цвете. В новом транспорте заинтересованы и в Калининграде, где тестировали челябинские троллейбусы.