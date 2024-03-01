Транспортное обновление в первый день весны в Челябинске: на маршрут № 12 «Молдавская — АМЗ» запустили 18 новых троллейбусов, сообщает региональный Миндортранс.
На маршруте № 12 — 60 остановок, общая протяженность — 30 километров. В первый рейс троллейбусы будут выходить ежедневно в 5:47 с улицы Молдавской и в 6:01 — с АМЗ. Последний рейс в будние дни будет отправляться в 22:00 от Молдавской и в 22:28 от АМЗ, в выходные — на пару минут позже.
Также в Челябинске продлили троллейбусный маршрут № 19. Это направление также обслуживают троллейбусы «Синара». Благодаря тому, что они могут двигаться на автономном ходу, новый участок пути от Первоозерного до улицы Мамина они будут преодолевать с опущенными «рогами».
«Наша команда продолжает поэтапное обновление подвижного состава на городских троллейбусных маршрутах. Обратная связь, которую мы ежедневно получаем от горожан, позволяет говорить о том, что маршрут № 12 является одним из наиболее востребованных и ожидаемых, а продление маршрута № 19 поможет повысить транспортную доступность для жителей восточной части Тракторозаводского района»,— рассказал гендиректор компании «Синара» Сергей Брусник.
Напомним, троллейбусы «Синара‑6254» низкопольные. В них установлено современное оборудование: USB‑зарядки для телефонов, Wi‑Fi, системы информирования и видеонаблюдения, кондиционер, откидной пандус для инвалидов. Среди других особенностей — повышенная плавность хода, увеличенная площадь остекления и высота потолка, расширенные дверные проемы и возможность наклона корпуса машины на остановках (книлинг).
Ранее в Миндортрансе показали, как изменятся маршруты с введением технологии движения автономного хода. Четыре троллейбусных маршрута в городе продлеваются за счет бесконтактного движения.
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