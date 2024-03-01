В Челябинске запустили новые троллейбусы на маршрут № 12

На рейс вывели 18 красных машин

«Наша команда продолжает поэтапное обновление подвижного состава на городских троллейбусных маршрутах. Обратная связь, которую мы ежедневно получаем от горожан, позволяет говорить о том, что маршрут № 12 является одним из наиболее востребованных и ожидаемых, а продление маршрута № 19 поможет повысить транспортную доступность для жителей восточной части Тракторозаводского района»,

— рассказал гендиректор компании «Синара» Сергей Брусник.