На выставке «Россия» начинается День Челябинской области

Гостей ждет множество увлекательных событий

Сегодня, 22 ноября, на выставке «Россия», которая проводится на ВДНХ в Москве, — День Челябинской области. Программа насыщенная. Зарядка, гастрономические мастер-классы, концерты и спектакль, спортивные мероприятия, деловые встречи, показ фильма про Аркаим, лекции о знаменитых южноуральцах, дефиле этно-костюмов, шоу барабанщиков.

Ключевое событие — презентация Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер расскажет о крупных инвестпроектах, развитии социальной и транспортной инфраструктуры, исполнении нацпроектов.

Представят также медали второй Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. Часть соревнований проведут на Южном Урале в феврале 2024 года. Кроме того, в День Челябинской области проведут проведут регистрацию на Парижский полумарафон.

На выставке «Россия» работают корреспонденты информагентства «Первое областное». Мы расскажем о примечательных событиях, а пока что посмотрите на потрясающий стенд Южного Урала. Его концепция — «Все начинается с человека и его мечты». Каждая зона раскрывает тему мечты и ее достижение. Оцените масштаб и атмосферу!

Отметим, что сегодня же на выставке «Россия» проходит День Курганской области. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев вместе с губернаторами Алексеем Текслером и Вадимом Шумковым посетит стенды двух регионов и встретится с активной молодежью Южного Урала и Зауралья.

«Уральский федеральный округ — это регионы с несгибаемым характером и мощнейшей энергетикой, которая заряжает на большие свершения. Они вписали себя в историю страны великими достижениями. И сегодня продолжают раскрывать свой колоссальный потенциал. Благодаря программам, инициированным президентом России, в УрФО реализуются масштабные проекты, направленные на укрепление экономики нашей страны. Строится жилье и дороги, развивается промышленность, наука, культура и спорт. Растет качество жизни людей. Приглашаю всех гостей выставки посетить стенды регионов Уральского федерального округа. На них вы не только узнаете, чем живет округ, но и прочувствуете всю силу и красоту Урала и Западной Сибири»,— обратился к посетителям выставки Владимир Якушев.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. На ней представлены все 89 регионов страны, федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. Выставка стартовала в День народного единства, 4 ноября 2023 года, и продлится до Дня космонавтики 12 апреля 2024 года.