Лепка пельменей, обучение танцам и лекции о силе Южного Урала: как пройдет день Челябинской области на ВДНХ

Главная идея экспозиции региона — человек и его мечта

В среду, 22 ноября, в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет день Челябинской области. Для посетителей подготовили масштабную программу: можно будет научиться танцевать или лепить пельмени, зарегистрироваться на Парижский полумарафон, посмотреть спектакль «Лето. Август. Навсегда» и фильм «Аркаим. Колесница времени», послушать лекцию о силе Южного Урала и научиться у шеф-поваров готовить блюда. Подробнее читайте ниже.



На ВДНХ свои достижения презентовали 89 регионов России. Идея экспозиции Челябинской области заключается во фразе «Челябинская область начинается с человека и его мечты». День региона откроет губернатор Алексей Текслер. Он расскажет о достижениях Челябинской области за последние шесть лет, обратив особое внимание на развитие транспорта, социальной сферы, здравоохранения и реализации нацпроектов. Начало деловой программы — в 12:00.

Стенд Челябинской области находится в павильоне 75B. Внутри есть несколько зон, каждая из которых раскрывает тему мечты и ее достижения. Речь идет о желании открывать новые горизонты (машиностроение), об освоении производства металла (промышленность), о вкусной и натуральной пище (сельское хозяйство), красоте родного края (туризм и экология), об испытании себя (спорт), познании тайн космоса (наука и космос), преобразовании окружающего мира (инфраструктурные проекты).

Посетители могут побывать на виртуальных экскурсиях по промпредприятиям, увидеть арктический автобус «Урал», потрогать метеорит, сыграть в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург» и встретиться с побывавшим в космосе роботом-андроидом FEDOR. На выставке есть качели с пролетом над основными достопримечательностями области.

В павильоне C2 запланирована спортивная программа. Там презентуют Парижский полумарафон, проведут мастер-классы по бальным танцам, рок-н-роллу, брейк-дансу и по танцам для долголетия.

Образовательная программа пройдет в павильоне 75А в малом конференц-зале. Посетителям раскроют тайны Аркаима с точки зрения науки, расскажут о знаменитых южноуральцах и силе Южного Урала. В том же павильоне покажут златоустовскую гравюру на стали, платки, шарфы, каслинское чугунное литье, предложат чай с уральскими травами и ягодами, варенье из сосновых шишек.

Посетителей ждет обширная культурная программа. На главной уличной сцене пройдут концерты «Край, где сбываются мечты» и «Традиции Южного Урала», в музее кино покажут фильм «Аркаим. Колесница времени». В павильоне 74А презентуют этнокостюмы и покажут спектакль «Лето. Август. Навсегда». Вечером пройдет шоу барабанщиков The Noize, которые выступали на чемпионате мира по футболу в 2022 году.

В рамках социальной программы в павильоне С расскажут о лучших практиках учреждений соцзащиты региона. Гастрономическая программа запланирована в павильоне К в фудмолле «Дом российской кухни», где три шеф-повара презентуют кухню Южного Урала.

Так, заведующая производством ресторана и кулинарии «Уральские пельмени» Наталья Шундеева приготовит пельмени «Фирменные» (в 1968 году рецепту пельменей присудили золотую медаль на ВДНХ), бренд-шеф ресторана «Фортепьяно» Евгений Михайлов представит картофельный пирог с бараниной, тушенной в квасе, а шеф-повар «Уральские пельмени» Владимир Глушаков испечет слоеную кулебяку с уральской щукой.