В Москве на выставке-форуме «Россия» раскроют пять загадок Аркаима

Материалы лекции станут основой для проведения экскурсий в заповеднике

На этой неделе в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет день Челябинской области. 22 ноября на ВДНХ пройдет лекция «Пять загадок Аркаима, которые имеют научное объяснение». В дальнейшем материалы с выступления будут использовать для проведения экскурсий в музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе заповедника «Аркаим».



Лекцию о тайнах «Страны городов» проведет начальник отдела популяризации культурного наследия музея-заповедника «Аркаим» Антон Бубнов. Посетители узнают, откуда пришли и куда ушли аркаимцы, чем питались, на каком языке разговаривали и к какой расе принадлежали. Кроме того, слушателям ответят на вопрос, является ли заповедник местом силы.

«Я хотел построить лекцию таким образом, чтобы выстроить логическую историю и чтобы у слушателей сложилось более-менее целостное впечатление. Признаюсь, было достаточно сложно, поскольку материалов много, но версии зачастую противоречат друг другу. Пришлось переработать массу дополнительных источников, чтобы найти доказательства и научные обоснования»,— рассказал о своей работе Антон Бубнов.

Материалы лекции лягут в основу экскурсионных программ на Аркаиме и при обучении экскурсоводов.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля. 22 ноября там пройдет день Челябинской области. Главной идеей экспозиции нашего региона стал человек и его мечта. Мечты о покорении космоса, сохранении красоты родной земли, преобразовании окружающего мира. Все они находят реальное воплощение в экспозиции.

Посетители могут побывать на виртуальных экскурсиях по промпредприятиям, увидеть арктический автобус «Урал», потрогать метеорит, сыграть в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург» и встретиться с побывавшим в космосе роботом-андроидом FEDOR. На выставке есть качели с пролетом над основными достопримечательностями области.

На выставке в Москве побывал губернатор Алексей Текслер. Он осмотрел экспозицию на стенде Челябинской области и отметил, что она разбивает стереотипы о регионе.

