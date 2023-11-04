В Челябинске открытие Международной выставки «Россия» отметили флешмобом

Те, кто сможет бесплатно посетить Москву, выстроились в форме сердца

Сегодня, 4 ноября, в Москве на ВДНХ состоялось торжественное открытие выставки-форума «Россия». Но отпраздновали это событие не только в столице: в Челябинске на площади возле ЮУрГУ прошел тематический флешмоб. Ребята, которые смогут бесплатно отправиться в Москву, чтобы посетить выставку, выстроились в форме огромного сердца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Первые 150 из 2000 ребят, которые бесплатно смогут посетить Москву и уникальную выставку, выстроились в форме огромного сердца с надписью „Россия“»— уточнили в правительстве.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. На ней будут представлены все российские регионы, госкорпорации, дружественные страны. Выставка-форум включит в себя концерты, лекции, спортивные соревнования, знакомство с регионами и их особенностями и многое другое.

Тех, кто посетит стенд Челябинской области, ждут интересные активности и подарки. Например, за участие в мероприятиях можно будет получить уникальные открытки с видами Челябинской области. Также гости смогут оценить аромасвечи с запахами таежного леса и степных трав.