Полпред Владимир Якушев отметил важность участия молодежи в выставке-форуме «Россия»

Посетителям расскажут о регионах Урала, Западной Сибири, Крайнего Севера

В Москве на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия», на которой свои стенды представили регионы страны. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами сообщил о важности участия молодежи в мероприятии. На встрече также обсудили вопрос профилактики ОРВИ, сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО.



«Это событие дает уникальный шанс рассказать нашей молодежи о регионах Урала, Западной Сибири, Крайнего Севера. Очень большое значение имеет не только эстетическая привлекательность экспозиций, но их содержательная часть, то, о чем рассказывают экскурсоводы, какие мероприятия на площадках проводятся. Посетителям должно быть интересно узнавать новые факты, историю и достижения наших регионов, ведь они — часть большой страны — великой России!»— сказал Владимир Якушев.

На встрече также подняли вопрос профилактики острых респираторных заболеваний в УрФО. Этот вопрос особенно актуален осенью.

«Сегодня мы не говорим о новой волне COVID-19, однако это не значит, что другие инфекционные болезни, такие как грипп и ОРВИ, отступили. Напоминаю, что профилактика всегда проще и дешевле лечения, поэтому масочный режим в больницах для пациентов — это на сегодняшний день разумная мера»,— добавил Владимир Якушев.

Масочный режим действует в большинстве регионов Уральского федерального округа. Полпред поручил держать на контроле ситуацию с сезонной заболеваемостью ОРВИ.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября, в День народного единства. За первые три дня на ней побывали 450 тыс. человек. Губернатор Алексей Текслер оценил стенд Челябинской области.

«Стенд Челябинской области — один из лучших среди представленных на выставке. В самом названии Челябинской области уже заложено слово „человек“, отсюда родилась идея стенда. Мы рассказываем о нашем регионе: он многоплановый, интересный. Во многом разбиваем стереотипы о регионе, показываем его во всей красе — это и природа, и люди, и наши достижения. У нас есть очень интересная фотозона с качелями, где можно увидеть с высоты птичьего полета красоты нашего региона. Я хотел бы пожелать всем, у кого будет такая возможность, кто будет в Москве, обязательно посетить выставку „Россия“ и стенд Челябинской области. Будет интересно!»— сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Главная идея композиции стенда состоит в том, что Челябинская область начинается с человека и его мечты.