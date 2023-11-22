Алексей Текслер и посол Казахстана провели переговоры на выставке «Россия»

Встреча прошла в рамках Дня Челябинской области на ВДНХ

В рамках деловой программы Дня Челябинской области на выставке «Россия» в Москве состоялась встреча губернатора Алексея Текслера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым. Во время этих переговоров челябинская компания «Конар» и Усть-Каменогорский арматурный завод подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





«Конар» и УКАЗ договорились о совместной работе в отраслях, представляющих обоюдный интерес, — машиностроение, металлургия, нефтегазовая сфера и инжиниринг. Челябинская компания может начать поставки продукции своего литейно-кузнечного дивизиона в Казахстан. Есть планы и о производстве и взаимных поставках компонентов динамических машин, статического оборудования, запорно-регулирующей арматуры, деталей тяжелого машиностроения. Генеральный директор АО «Конар» Валерий Бондаренко отметил, что соглашение предусматривает повышение результативности от синергии в производственных и бизнес-процессах компаний.

«Для меня лично очень важно поделиться своими компетенциями, опытом на казахстанской земле. Наша синергия позволит создать в Усть-Каменогорске сотни новых рабочих мест, уже в следующем году мы видим увеличение производства в два раза. Это позволит направить инвестиции в ремонт зданий и оборудования, в создание комфортных условий на рабочих местах. Детальные планы сотрудничества планируем разработать в ближайшие несколько месяцев»,— поясняет Валерий Бондаренко.





АО «УКАЗ», по словам генерального директора Алексея Селиванова, рассчитывает, что челябинские партнеры поделятся новыми технологиями в производстве, накопленным опытом и потенциалом при подготовке высококвалифицированных специалистов.

Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев поздравил Алексея Текслера с проведением Дня Челябинской области. Представитель соседней республики отметил, что межрегиональное сообщение и межрегиональные связи — это важные вопросы.

«Я всегда говорю, что у нас самая протяженная сухопутная граница между Казахстаном и Россией. Граница — такое абстрактное понятие, а вот взаимоотношения между людьми, которые находятся вдоль границы, — это и есть то связующее, которое существует между Казахстаном и Россией, то, что делает наши отношения не просто стратегическими, но и братскими»,— заявил Даурен Абаев.





Губернатор Алексей Текслер в разговоре с послом сказал, что граница Челябинской области и Казахстана составляет почти 900 километров, а самое главное — взаимовыгодное партнерство.

«Самое главное — это традиционные долгосрочные взаимовыгодные партнерские отношения, в первую очередь, торгово-экономические, а также культурные, гуманитарные. В Костанае находится филиал Челябинского государственного университета, студенты из Казахстана учатся в Челябинской области. У нас проживает много этнических казахов на территории Челябинской области, могу сказать, что дружба народов для нас не пустой звук, мы на территории региона проживаем дружно»,— отметил Алексей Текслер.





Во время встречи Алексей Текслер и Даурен Абаев обсудили расширение логистического и экономического сотрудничества, увеличение товарооборота, взаимодействия в сфере туризма и в образовании. Губернатор отметил ведущие позиции Челябинской области в региональном сотрудничестве с Казахстаном. Южный Урал является одним из лидеров по товарообороту с республикой среди субъектов РФ.